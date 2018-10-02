Одежду Ким Кардашьян использовали для создания костюма на Хеллоуин

Комплект одежды на Хеллоуин получил название "Костюм инфлюенсера". Он включает в себя пару обтягивающих леггинсов и короткий спортивный топ. Все эти вещи похожи на те, что надевала Ким Кардашьян в рекламной кампании своего мужа Канье Уэста Yeezy Season 6.