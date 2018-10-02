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Опубликовано 2 октября 2018, 08:32

Одежду Ким Кардашьян использовали для создания костюма на Хеллоуин

Фото &copy; Instagram/kimkardashian

Фото © Instagram/kimkardashian

На создание такого костюма решилась американская торговая компания Urban Outfitters.

Комплект одежды на Хеллоуин получил название "Костюм инфлюенсера". Он включает в себя пару обтягивающих леггинсов и короткий спортивный топ. Все эти вещи похожи на те, что надевала Ким Кардашьян в рекламной кампании своего мужа Канье Уэста Yeezy Season 6.

В дополнение к этому наряду магазин предлагает купить белый парик, ветровку, кепку и солнечные очки. Они продаются отдельно.

Что же касается самого костюма, то он обойдётся в 60 долларов. Сам Хеллоуин пройдёт 31 октября.

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Сергей Сурепин
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