Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября 2018, 08:41

Кардашьян призналась, что "забила" на Канье Уэста после появления троих детей

Фото &copy; Instagram/kimkardashian

Фото © Instagram/kimkardashian

Звезда "Инстаграма" рассказала о том, что период адаптации её супруга к детям был достаточно сложен.

Популярная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в новой серии "Семейства Кардашьян" рассказала, как материнство изменило её отношения с мужем. Ким призналась, что рэперу Канье Уэсту было достаточно трудно.

Кардашьян отметила, что она пока не слишком справляется с тремя детьми. По словам Ким, они с Канье уже пережили кризис отношений. В настоящий момент у семьи Кардашьян-Уэст три ребёнка: 5-летняя Норт, 2-летний Сейт и 8-месячный Чикаго. Последний ребёнок был рождён от суррогатной матери.

Ким призналась, что трое детей — это безумие. Также звезда рассказала, что с появлением третьего ребёнка она просто забыла о муже. Это привело к напряжению и периодической ревности Канье к детям.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Канье Уэст
  • instagram
  • США
  • Ким Кардашьян
  • В мире
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar