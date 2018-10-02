Кардашьян призналась, что "забила" на Канье Уэста после появления троих детей

Звезда "Инстаграма" рассказала о том, что период адаптации её супруга к детям был достаточно сложен.

Популярная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в новой серии "Семейства Кардашьян" рассказала, как материнство изменило её отношения с мужем. Ким призналась, что рэперу Канье Уэсту было достаточно трудно.

Кардашьян отметила, что она пока не слишком справляется с тремя детьми. По словам Ким, они с Канье уже пережили кризис отношений. В настоящий момент у семьи Кардашьян-Уэст три ребёнка: 5-летняя Норт, 2-летний Сейт и 8-месячный Чикаго. Последний ребёнок был рождён от суррогатной матери.