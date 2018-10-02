Геймеры навестили умирающего друга, которого никогда до этого не видели

В настоящий момент геймер находится в больнице. Фанат онлайн-игр умирает от рака.

Пользователь Reddit под псевдонимом Millertime166 опубликовал фотографию, где пятеро молодых человек стоят у больничной кровати бритого наголо парня. До этого молодые люди не виделись.

Парни знали друг друга только благодаря играм. Они вместе проводили время за прохождением онлайн-игр. Молодые люди решили собраться вместе после того, как узнали, что их друг, 23-летний Джо, умирает от злокачественной опухоли костного мозга.

19-летний Дэвид Миллер (он опубликовал фотографию) рассказал, что геймеры познакомились около пяти лет назад. Геймеры хотели встретиться в реальной жизни, однако, когда узнали о диагнозе, то поняли, что это нужно сделать быстрее.