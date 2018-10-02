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Опубликовано 2 октября 2018, 08:54

Геймеры навестили умирающего друга, которого никогда до этого не видели

Фото: &copy;&nbsp;Reddit

Фото: © Reddit

В настоящий момент геймер находится в больнице. Фанат онлайн-игр умирает от рака.

Пользователь Reddit под псевдонимом Millertime166 опубликовал фотографию, где пятеро молодых человек стоят у больничной кровати бритого наголо парня. До этого молодые люди не виделись.

Парни знали друг друга только благодаря играм. Они вместе проводили время за прохождением онлайн-игр. Молодые люди решили собраться вместе после того, как узнали, что их друг, 23-летний Джо, умирает от злокачественной опухоли костного мозга.

This past weekend I visited 5 friends I never met before despite knowing them for 5+ years, including Joe who is terminally ill with Ewings Sarcoma. We all met through online gaming, nobody had met each other in person until a day before this from r/pics

19-летний Дэвид Миллер (он опубликовал фотографию) рассказал, что геймеры познакомились около пяти лет назад. Геймеры хотели встретиться в реальной жизни, однако, когда узнали о диагнозе, то поняли, что это нужно сделать быстрее.

Публикация на Reddit собрала множество положительных комментариев. Пользователи начали делиться историями из жизни о том, как они встречались в реальности с людьми из Интернета.

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Сергей Сурепин
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