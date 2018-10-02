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Регион
Опубликовано 2 октября 2018, 09:56

Канье Уэст объяснил, почему он перенёс выход своего нового альбома

Фото: &copy;&nbsp;Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото: © Brent N. Clarke/Invision/AP

По словам популярного американского рэпера, следующую его пластинку фанаты услышат в конце ноября.

Рэпер Канье Уэст должен был выпустить свой новый альбом Yandhi ещё 29 сентября. Однако этого произошло. Артист перенёс выход нового альбома на 23 ноября. Уэст объяснил, почему так произошло.

По словам рэпера, он не закончил работу над пластинкой, однако собирается сделать это в Африке. Канье заявил, что во время пребывания в родном Чикаго он "ощутил свои корни". Сейчас рэпер хочет поехать в Африку на две недели, чтобы закончить альбом на свежем воздухе под звуки природы.

Новый альбом артист хочет выпустить 23 ноября — на "чёрную пятницу", главный день распродаж в США. По словам Канье, его новый альбом очень хорош. Рэпер обещает фанатам такие звуки, которые те ещё никогда не слышали.

Недавно американский телеканал запретил Канье Уэсту поддерживать Трампа.Также Канье Уэст пригласил бездомного рэпера в свою студию для записи новой песни.

Ранее Pornhub попросил Канье Уэста срежиссировать церемонию награждения порноактёров. Рэпер согласился организовать это мероприятие, а также выпустил коллекцию одежды для Pornhub. Также Канье Уэст стал преподавателем.

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Сергей Сурепин
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