Таким образом она поспорила с главой британского МИД, сравнившим объединение 28 европейских государств с Советским Союзом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с оценками министра иностранных дел Джереми Ханта, который во время выступления в минувшее воскресенье призвал Евросоюз "не превращаться в тюрьму, подобную СССР". По мнению госпожи Мэй, эти две политические структуры всё-таки не похожи друг на друга.

— В Европейском союзе есть страны, которые когда-то были частью Советского Союза. Сейчас они являются демократическими странами, и я могу сказать вам, что эти две организации — не одно и то же, — приводит слова Мэй телерадиокомпания RTE.