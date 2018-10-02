Мэй заявила, что Евросоюз и СССР — "не одно и то же"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий
Таким образом она поспорила с главой британского МИД, сравнившим объединение 28 европейских государств с Советским Союзом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с оценками министра иностранных дел Джереми Ханта, который во время выступления в минувшее воскресенье призвал Евросоюз "не превращаться в тюрьму, подобную СССР". По мнению госпожи Мэй, эти две политические структуры всё-таки не похожи друг на друга.
— В Европейском союзе есть страны, которые когда-то были частью Советского Союза. Сейчас они являются демократическими странами, и я могу сказать вам, что эти две организации — не одно и то же, — приводит слова Мэй телерадиокомпания RTE.
Напомним, что Джереми Хант сравнил ЕС с СССР, призвав блок не препятствовать выходу других стран из его состава. Сама же Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который завершится 31 декабря 2020-го. Ранее премьер Тереза Мэй заявила о возможном создании зоны свободной торговли после завершения Брексита.