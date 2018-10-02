В США начали борьбу с ложными доносами на геймеров

На сайте отделения полиции Сиэтла появился специальный раздел. Потенциальные жертвы могут указать свои данные.

Полицейские в Сиэтле начали принимать меры по борьбе со "своттингом". Так называют ложные доносы в полицию, из-за чего в дом к жертве может вломиться отряд спецназа.

В последнее время это явление стало учащаться в связи с ростом популярности сервиса стриминга Twitch. Дело в том, что зрители, которые узнают адрес стримера, могут вызвать в дом полицию, чтобы та произвела задержание в прямом эфире.

Теперь на сайте отделения полиции Сиэтла доступен специальный сервис. В нём можно оставить свои данные. Это рекомендуется сделать стримерам, которые считают, что их жизнь может быть в опасности из-за действий "своттеров".