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Опубликовано 2 октября 2018, 12:58

Объявлены имена обладателей Нобелевской премии по физике

Уже завтра, 3 октября, станет известно имя обладателя премии по химии, 5 октября — лауреата премии мира, а 8 октября — по экономике.

Объявлены имена обладателей Нобелевской премии по физике. Награда присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за изобретения в области лазерной физики.

Артур Ашкин — американский учёный-изобретатель и пионер в области создания оптических ловушек. В 1978 году изобрёл оптический пинцет. Внёс вклад во многие области экспериментальной физики. Является автором 47 патентов.

Жерар Муру — французский и американский физик, а с 2008 года — иностранный член РАН. В 1985 году вместе с Донной Стрикланд предложил новую технику получения сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов.

Стрикланд окончила Рочестерский университет, получив степень доктора философии в оптике. Её научным руководителем был доктор Жерар Муру.

Как писал Лайф, ранее были названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по медицине. 3 октября станет известно имя обладателя премии по химии, 5 октября — лауреата премии мира, а 8 октября — по экономике.

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Алиса Зайченко
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