Объявлены имена обладателей Нобелевской премии по физике
Уже завтра, 3 октября, станет известно имя обладателя премии по химии, 5 октября — лауреата премии мира, а 8 октября — по экономике.
Объявлены имена обладателей Нобелевской премии по физике. Награда присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за изобретения в области лазерной физики.
BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK— The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2018 г.
Артур Ашкин — американский учёный-изобретатель и пионер в области создания оптических ловушек. В 1978 году изобрёл оптический пинцет. Внёс вклад во многие области экспериментальной физики. Является автором 47 патентов.
Жерар Муру — французский и американский физик, а с 2008 года — иностранный член РАН. В 1985 году вместе с Донной Стрикланд предложил новую технику получения сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов.
Стрикланд окончила Рочестерский университет, получив степень доктора философии в оптике. Её научным руководителем был доктор Жерар Муру.
Как писал Лайф, ранее были названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по медицине. 3 октября станет известно имя обладателя премии по химии, 5 октября — лауреата премии мира, а 8 октября — по экономике.