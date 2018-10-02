Учёные показали, как в Антарктиде замёрзла лапша быстрого приготовления
Пользователи в Интернете оценили работу исследователей и начали массово делиться опубликованной фотографией.
Сотрудники Европейского космического агентства вдохновились рассказом пользователей Reddit. В 2017 году девушка нашла на улице канадского города Йеллоунайф замёрзшую лапшу быстрого приготовления с палочками в ней
Учёные антарктической станции "Конкордия" приготовили еду, а после тут же оставили её на несколько минут на одной из исследовательских вышек. За пределами станции было 60 градусов мороза, поэтому эффекта заморозки лапши хватило на несколько снимков уже в помещении.
Эксперимент поставила доктор Кармен Поссинг. Она живёт на "Конкордии" с августа и исследует влияние изоляции и экстремальной температуры на человеческое тело. На станции она должна пробыть 12 месяцев.