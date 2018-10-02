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Опубликовано 2 октября 2018, 12:05

Учёные показали, как в Антарктиде замёрзла лапша быстрого приготовления

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/ESA - European Space Agency

Фото: © facebook.com/ESA - European Space Agency

Пользователи в Интернете оценили работу исследователей и начали массово делиться опубликованной фотографией.

Сотрудники Европейского космического агентства вдохновились рассказом пользователей Reddit. В 2017 году девушка нашла на улице канадского города Йеллоунайф замёрзшую лапшу быстрого приготовления с палочками в ней

Учёные антарктической станции "Конкордия" приготовили еду, а после тут же оставили её на несколько минут на одной из исследовательских вышек. За пределами станции было 60 градусов мороза, поэтому эффекта заморозки лапши хватило на несколько снимков уже в помещении.

Эксперимент поставила доктор Кармен Поссинг. Она живёт на "Конкордии" с августа и исследует влияние изоляции и экстремальной температуры на человеческое тело. На станции она должна пробыть 12 месяцев.

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Сергей Сурепин
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