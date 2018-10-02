Учёные показали, как в Антарктиде замёрзла лапша быстрого приготовления

Сотрудники Европейского космического агентства вдохновились рассказом пользователей Reddit. В 2017 году девушка нашла на улице канадского города Йеллоунайф замёрзшую лапшу быстрого приготовления с палочками в ней

Учёные антарктической станции "Конкордия" приготовили еду, а после тут же оставили её на несколько минут на одной из исследовательских вышек. За пределами станции было 60 градусов мороза, поэтому эффекта заморозки лапши хватило на несколько снимков уже в помещении.