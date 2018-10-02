Google позволит стримить игры прямо в браузер
Скриншот видео: youtube/PlayscopeTrailers
Сделать это можно будет с помощью нового сервиса Project Stream, который доступен в Chrome.
Первой игрой, которая поддерживает новый сервис, станет Assassin's Creed Odyssey. Разработчики сообщили, что для этого нужно подключение к Интернету со скоростью не менее 25 Мбит/сек.
Google использует классическую технологию трансляции потокового видео. Игра будет воспроизводиться на сервере, а пользователь получит только видеопоток. Разработчики показали тестирование новой технологии — видео идёт в разрешении 1080p при 60 fps.
Технических аспектов разработчики пока не раскрывают. Игра Assassin's Creed Odyssey выходит 5 октября.