Google позволит стримить игры прямо в браузер

Сделать это можно будет с помощью нового сервиса Project Stream, который доступен в Chrome.

Первой игрой, которая поддерживает новый сервис, станет Assassin's Creed Odyssey. Разработчики сообщили, что для этого нужно подключение к Интернету со скоростью не менее 25 Мбит/сек.

Google использует классическую технологию трансляции потокового видео. Игра будет воспроизводиться на сервере, а пользователь получит только видеопоток. Разработчики показали тестирование новой технологии — видео идёт в разрешении 1080p при 60 fps.