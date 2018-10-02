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Опубликовано 2 октября 2018, 11:54

Google позволит стримить игры прямо в браузер

Скриншот видео: youtube/PlayscopeTrailers

Скриншот видео: youtube/PlayscopeTrailers

Сделать это можно будет с помощью нового сервиса Project Stream, который доступен в Chrome.

Первой игрой, которая поддерживает новый сервис, станет Assassin's Creed Odyssey. Разработчики сообщили, что для этого нужно подключение к Интернету со скоростью не менее 25 Мбит/сек.

Google использует классическую технологию трансляции потокового видео. Игра будет воспроизводиться на сервере, а пользователь получит только видеопоток. Разработчики показали тестирование новой технологии — видео идёт в разрешении 1080p при 60 fps.

Технических аспектов разработчики пока не раскрывают. Игра Assassin's Creed Odyssey выходит 5 октября.

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Сергей Сурепин
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