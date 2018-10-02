"Форсаж" получит женскую версию
Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP
Информацию об этом озвучил актёр Вин Дизель, находящийся в Африке на съёмках фильма "Бладшот".
По словам Дизеля, он уже обсудил концепцию женской версии "Форсажа" с руководством студии Universal. Именно эта компания владеет правами на франшизу "Форсаж".
Популярный американский актёр не уточнил, когда стоит ожидать выхода такого проекта в прокат. Информацию об этом актёр озвучил на собственной странице в социальной сети "Инстаграм".
Напомним, сейчас проходят съёмки спин-оффа "Форсажа" — фильм получил название "Хоббс и Шоу". Лента будет посвящена персонажам Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхема.
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