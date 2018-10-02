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Опубликовано 2 октября 2018, 13:31

По Грузии ездит Bentley с головой Сталина

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ Georgian Broadcaster

Скриншот видео: youtube.com/ Georgian Broadcaster

Это британцы снимают автошоу. Британский телеведущий Джереми Кларксон ставит в Грузии новый эпизод передачи The Grand Tour.

Новый эпизод посвятили Иосифу Сталину. В связи с этим британцы установили его гипсовую голову на автомобиль Bentley.

Накануне мы были в Батуми, а сегодня посетили Дом-музей Сталина в Гори. Я и моя группа готовим телепередачи об известных мировых диктаторах

Джереми Кларксон

Кларксон не в первый раз крепит необычные предметы на автомобиль. На съёмках в Индии он вмонтировал в багажник унитаз. После этого его обвинили в расизме.

Напомним, The Grand Tour — британская автомобильная телепрограмма. Её создали бывшие ведущие Top Gear — Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд. Шоу совмещает путешествия и тестирование различных автомобилей.

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Сергей Сурепин
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