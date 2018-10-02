По Грузии ездит Bentley с головой Сталина
Скриншот видео: youtube.com/ Georgian Broadcaster
Это британцы снимают автошоу. Британский телеведущий Джереми Кларксон ставит в Грузии новый эпизод передачи The Grand Tour.
Новый эпизод посвятили Иосифу Сталину. В связи с этим британцы установили его гипсовую голову на автомобиль Bentley.
Накануне мы были в Батуми, а сегодня посетили Дом-музей Сталина в Гори. Я и моя группа готовим телепередачи об известных мировых диктаторах
Джереми Кларксон
Кларксон не в первый раз крепит необычные предметы на автомобиль. На съёмках в Индии он вмонтировал в багажник унитаз. После этого его обвинили в расизме.
Напомним, The Grand Tour — британская автомобильная телепрограмма. Её создали бывшие ведущие Top Gear — Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд. Шоу совмещает путешествия и тестирование различных автомобилей.