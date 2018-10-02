По Грузии ездит Bentley с головой Сталина

Новый эпизод посвятили Иосифу Сталину. В связи с этим британцы установили его гипсовую голову на автомобиль Bentley.

Накануне мы были в Батуми, а сегодня посетили Дом-музей Сталина в Гори. Я и моя группа готовим телепередачи об известных мировых диктаторах

Кларксон не в первый раз крепит необычные предметы на автомобиль. На съёмках в Индии он вмонтировал в багажник унитаз. После этого его обвинили в расизме.