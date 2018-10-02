В Госдуме назвали откровения Скрипаля "холодным душем для Мэй и её приспешников"

По мнению Железняка, слова бывшего полковника ГРУ "в очередной раз демонстрируют, насколько грязную инсценировку состряпал" Лондон.

Неверие экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в причастность России к своему отравлению в Солсбери станет "холодным душем" для премьер-министра Британии Терезы Мэй. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Он подчеркнул, что вся информационная шумиха вокруг "руки Москвы" в отравлении Скрипалей, за которой стоит Даунинг-стрит, с самого начала является отвратительной ложью. По убеждению единоросса, скандал направлен на разжигание антироссийских настроений на Западе. А вынужденная информация английских СМИ с сенсационным заявлением Скрипаля "в очередной раз демонстрирует, насколько грязную инсценировку состряпали" британские спецслужбы.

— Откровения Скрипаля, опубликованные западными репортёрами, станут холодным душем для госпожи Мэй и её приспешников, — считает Железняк.

Парламентарий отметил, что будет интересно наблюдать за реакцией властей Соединённого Королевства на заявление экс-агента ГРУ. По его мнению, Лондон любыми способами пытается избежать разоблачения и пытается сохранить высокий градус антироссийской истерии, тщательно скрывая все улики организованной им же провокации.