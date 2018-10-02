Учёные: компьютерные игры делают людей тупее и агрессивнее

Отдельные игры способны провоцировать приступы агрессии у несовершеннолетних детей и подростков.

Социологи и психологи из Дартмутского колледжа выяснили, что некоторые компьютерные игры вызывают наибольшее число приступов агрессии у геймеров, пишет Daily Mail. Исследования на основе оценки психологического состояния более 17 тыс. детей по всему миру привели учёных к заключению, что такие игры, как Grand Theft Auto, Call of Duty и Manhunt, чаще остальных становятся причинами приступов агрессии и паники.

За семь лет наблюдений — с 2010 по 2017 годы — учёные анализировали видеоигры по ключевым показателям, среди которых общая жестокость, уровень насилия в конкретных эпизодах и отсутствие альтернативных вариантов выполнения отдельных миссий. Исследователи выяснили, что игры, среди которых оказались популярные GTA и Call of Duty, действуют на неокрепшие умы как нейростимулятор, заставляя подростков оскорблять родителей, учителей в школе и совершать правонарушения.