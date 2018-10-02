Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта
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По задумке автора, в его новой обуви можно играть в баскетбол, однако в НБА думают абсолютно иначе.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) США планирует запретить баскетболистам надевать во время соревнований новые баскетбольные кроссовки Yeezy. Их производством занимается рэпер и дизайнер Канье Уэст.
По задумке Уэста, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в новом сезоне. Однако светоотражающий материал на пятке, который Канье использовал в качестве элемента дизайна, сделал кроссовки непригодными для этого.
По мнению лиги, эти кроссовки будут отвлекать внимание зрителей на арене, а также телезрителей от игры. Теперь кроссовки Yeezy должны пройти процедуру проверки НБА, которой подвергается вся обувь участников состязаний.
Сегодня Канье Уэст объяснил, почему он перенёс выход своего нового альбома. Недавно американский телеканал запретил Канье Уэсту поддерживать Трампа. Также Канье Уэст пригласил бездомного рэпера в свою студию для записи новой песни.