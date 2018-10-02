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Регион
Опубликовано 2 октября 2018, 14:32

Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Matt Dunham

Фото: © AP Photo/Matt Dunham

По задумке автора, в его новой обуви можно играть в баскетбол, однако в НБА думают абсолютно иначе.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) США планирует запретить баскетболистам надевать во время соревнований новые баскетбольные кроссовки Yeezy. Их производством занимается рэпер и дизайнер Канье Уэст.

По задумке Уэста, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в новом сезоне. Однако светоотражающий материал на пятке, который Канье использовал в качестве элемента дизайна, сделал кроссовки непригодными для этого.

По мнению лиги, эти кроссовки будут отвлекать внимание зрителей на арене, а также телезрителей от игры. Теперь кроссовки Yeezy должны пройти процедуру проверки НБА, которой подвергается вся обувь участников состязаний.

Сегодня Канье Уэст объяснил, почему он перенёс выход своего нового альбома. Недавно американский телеканал запретил Канье Уэсту поддерживать Трампа. Также Канье Уэст пригласил бездомного рэпера в свою студию для записи новой песни.

Ранее Pornhub попросил Канье Уэста срежиссировать церемонию награждения порноактёров. Рэпер согласился организовать это мероприятие, а также выпустил коллекцию одежды для Pornhub. Также Канье Уэст стал преподавателем.

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Сергей Сурепин
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