Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта

По задумке автора, в его новой обуви можно играть в баскетбол, однако в НБА думают абсолютно иначе.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) США планирует запретить баскетболистам надевать во время соревнований новые баскетбольные кроссовки Yeezy. Их производством занимается рэпер и дизайнер Канье Уэст.

По задумке Уэста, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в новом сезоне. Однако светоотражающий материал на пятке, который Канье использовал в качестве элемента дизайна, сделал кроссовки непригодными для этого.

По мнению лиги, эти кроссовки будут отвлекать внимание зрителей на арене, а также телезрителей от игры. Теперь кроссовки Yeezy должны пройти процедуру проверки НБА, которой подвергается вся обувь участников состязаний.