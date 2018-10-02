Сербские фанаты приехали в Париж вопреки запрету УЕФА и оскорбляют Неймара

В преддверии матча Лиги чемпионов в Париже между ПСЖ и "Црвеной Звездой" усилены меры безопасности, сообщает Le Parisien. Как и ожидалось, запрет на посещение матча Лиги чемпионов 3 октября не произвёл впечатления на болельщиков белградской команды, которые прибывают в столицу Франции. "Црвене Звезде" запрещено реализовывать билеты после вторжения на поле её фанатов по окончании матча квалификационного раунда против "Рэд Булла" в Зальцбурге — тогда так бурно сербы отпраздновали первый за 28 лет выход в финальную часть Лиги чемпионов.

По данным газеты, на матче ожидается около двух тысяч человек, при этом гости из Сербии сумели купить билеты в центральные секторы, несмотря на усилия французского клуба по ограничению онлайн-продаж.

Отметим, что наказан закрытием фанатской трибуны и ПСЖ — за использование лазерных указок и пиротехники в домашнем матче прошлой Лиги чемпионов.

В преддверии матча фанаты "Црвены Звезды" сочинили новую песню о Неймаре и исполнили её на последнем матче перед отъездом в Париж. В ней призывается не обращать внимания на миллионы, а Неймару советуют "сосать". Её же они собираются исполнить и на чужой территории.