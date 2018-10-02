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Регион
Опубликовано 2 октября 2018, 14:50

Сербские фанаты приехали в Париж вопреки запрету УЕФА и оскорбляют Неймара

Фото: YouTube/FCRedStarBelgrade

Фото: YouTube/FCRedStarBelgrade

В преддверии матча Лиги чемпионов в Париже между ПСЖ и "Црвеной Звездой" усилены меры безопасности, сообщает Le Parisien. Как и ожидалось, запрет на посещение матча Лиги чемпионов 3 октября не произвёл впечатления на болельщиков белградской команды, которые прибывают в столицу Франции. "Црвене Звезде" запрещено реализовывать билеты после вторжения на поле её фанатов по окончании матча квалификационного раунда против "Рэд Булла" в Зальцбурге — тогда так бурно сербы отпраздновали первый за 28 лет выход в финальную часть Лиги чемпионов.

По данным газеты, на матче ожидается около двух тысяч человек, при этом гости из Сербии сумели купить билеты в центральные секторы, несмотря на усилия французского клуба по ограничению онлайн-продаж.

Отметим, что наказан закрытием фанатской трибуны и ПСЖ — за использование лазерных указок и пиротехники в домашнем матче прошлой Лиги чемпионов.

В преддверии матча фанаты "Црвены Звезды" сочинили новую песню о Неймаре и исполнили её на последнем матче перед отъездом в Париж. В ней призывается не обращать внимания на миллионы, а Неймару советуют "сосать". Её же они собираются исполнить и на чужой территории.

Неймар же на предматчевой пресс-конференции ни разу не обмолвился о "Црвене Звезде", а рассказал, что всегда был счастлив в ПСЖ и что его не стоит сравнивать с Лионелем Месси, поскольку "у них разная роль".

В первом туре группы C "Црвена Звезда" сыграла дома вничью с "Наполи" 0:0, команда Томаса Тухеля проиграла в гостях "Ливерпулю" 2:3. Беспроигрышная серия "Звезды" продолжается 33 матча, последней командой, которая её обыгрывала, является ЦСКА — в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2017/18.

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Дмитрий Кузнецов
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