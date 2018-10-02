Польский писатель потребовал 16 миллионов долларов у создателей игры "Ведьмак"

Основная претензия заключается в том, что сумма компенсации, которую получил писатель, слишком мала при общей прибыли от игр. Оптимальный процент, который хочет получить Сапковский, — 5–15%. Это примерно 16 миллионов долларов.

В ответ на это разработчики заявили, что у них есть все необходимые документы, которые разрешают им использовать работы писателя. В студии добавили, что все компенсации, связанные с авторскими правами, уже выплачены.