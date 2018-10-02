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Опубликовано 2 октября 2018, 15:20

Польский писатель потребовал 16 миллионов долларов у создателей игры "Ведьмак"

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

По мнению Анджея Сапковского, разработчики RPG недоплатили ему крупную сумму денег.

Студия CD Projekt Red опубликовала на своём сайте официальное обращение представителей писателя Анджея Сапковского. Автор саги о Ведьмаке обвиняет разработчиков в нарушении авторских прав.

Основная претензия заключается в том, что сумма компенсации, которую получил писатель, слишком мала при общей прибыли от игр. Оптимальный процент, который хочет получить Сапковский, — 5–15%. Это примерно 16 миллионов долларов.

В ответ на это разработчики заявили, что у них есть все необходимые документы, которые разрешают им использовать работы писателя. В студии добавили, что все компенсации, связанные с авторскими правами, уже выплачены.

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Сергей Сурепин
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