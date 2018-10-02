Робота с тремя пальцами научили собирать кубик Рубика
Скриншот видео: youtube.com/ Ishikawa Senoo Laboratory
Благодаря использованию динамических движений инженерам удалось добиться достаточно высокой скорости работы робота.
Японские инженеры создали робота с тремя пальцами, который способен собрать кубик Рубика. Робот оснащён высокочастотной системой компьютерного зрения, вычисляющей положение центра масс кубика с частотой 500 раз в секунду. Робот может выполнять три вида движений пальцами. Его запрограммировали реализовать все три действия подряд за одну секунду.
Робота создали специалисты из лаборатории Масатоси Исикавы Токийского университета. Благодаря использованию динамических движений инженерам удалось добиться достаточно высокой скорости работы робота.
Новый робот может выполнить все три движения менее чем за секунду, причём эта скорость сохраняется и на больших отрезках времени — за 10 секунд робот успевает выполнить 30 движений.