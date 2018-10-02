Робота с тремя пальцами научили собирать кубик Рубика

Японские инженеры создали робота с тремя пальцами, который способен собрать кубик Рубика. Робот оснащён высокочастотной системой компьютерного зрения, вычисляющей положение центра масс кубика с частотой 500 раз в секунду. Робот может выполнять три вида движений пальцами. Его запрограммировали реализовать все три действия подряд за одну секунду.