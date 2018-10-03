Николь Кидман стала лауреатом почётной голливудской премии

Популярная актриса Николь Кидман получит почётную премию Hollywood Film Awards. Эту награду она получит за достижения в области искусств.

Отмечается, что эту премию вручат как "дань многогранности её творчеству на протяжении многих лет". В частности, были отмечены её работы в фильмах "За что стоит умереть", "Мулен Руж", "Часы" и "Исчезнувший мальчик".