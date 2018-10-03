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Регион
Опубликовано 3 октября 2018, 09:19

Николь Кидман стала лауреатом почётной голливудской премии

Фото &copy; Eric Jamison/Invision/AP

Фото © Eric Jamison/Invision/AP

Церемония вручения двадцать второй ежегодной премии состоится 4 ноября в Беверли-Хиллз.

Популярная актриса Николь Кидман получит почётную премию Hollywood Film Awards. Эту награду она получит за достижения в области искусств.

Отмечается, что эту премию вручат как "дань многогранности её творчеству на протяжении многих лет". В частности, были отмечены её работы в фильмах "За что стоит умереть", "Мулен Руж", "Часы" и "Исчезнувший мальчик".

Церемония вручения 22-й ежегодной премии Hollywood Film Awards пройдёт 4 ноября в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

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Сергей Сурепин
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