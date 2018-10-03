YouTube заблокировал видео с новой игрой про Гарри Поттера
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Видеосервис сделал это по просьбе компании Warner Bros., которая оказалась против слитого видео.
2 октября в Сети появился тизер новой игры из вселенной о юном волшебнике. Спустя некоторое время видео удалили по требованию Warner Bros.
Предполагается, что игра будет новым проектом студии Avalanche Software. Ранее о новой разработке уже ходили слухи, однако первое подтверждение появилось только сейчас.
Видео, которое опубликовали на Reddit, снято было на телефон. Также стало известно, что действие экшен-RPG будет развиваться в открытом мире с видом от третьего лица в XIX веке. Игрок возьмёт на себя роль студента, который поступает на пятый год обучения в Хогвартсе. Официального анонса пока не было.