YouTube заблокировал видео с новой игрой про Гарри Поттера

Предполагается, что игра будет новым проектом студии Avalanche Software. Ранее о новой разработке уже ходили слухи, однако первое подтверждение появилось только сейчас.

Видео, которое опубликовали на Reddit, снято было на телефон. Также стало известно, что действие экшен-RPG будет развиваться в открытом мире с видом от третьего лица в XIX веке. Игрок возьмёт на себя роль студента, который поступает на пятый год обучения в Хогвартсе. Официального анонса пока не было.