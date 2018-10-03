Учёный 20 лет проводил выставки трупов. Свой он завещал поставить на входе

73-летний специалист длительное время страдает от болезни Паркинсона и уже готовится умереть.

Немецкий учёный Гунтер фон Хагенс завещал супруге Анджелине Уолли сделать из его тела чучело после смерти. Также он попросил выставить себя на всеобщее обозрение. Об этом пишет издание Independent.

73-летний учёный страдает болезнью Паркинсона и готовится умереть. В связи с этим Хагенс завещал выставить своё тело на входе в экспозицию Body Worlds Museum Experience в Лондоне, которая откроется 6 октября.