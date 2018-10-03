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Опубликовано 3 октября 2018, 09:49

Автор "Американских богов" будет писать сценарии для Amazon

Фото &copy; Rebecca Cabage/Invision/AP

Фото © Rebecca Cabage/Invision/AP

Первой экранизацией Нила Геймана станет популярный роман под названием "Благие знамения".

Известный британский писатель Нил Гейман заключил эксклюзивное соглашение со студией Amazon. В рамках этого контракта он напишет несколько сценариев для проектов, которые пока что не были анонсированы. Об этом сообщает NME.

Первой экранизацией станет роман "Благие знамения". Его Гейман написал совместно с Терри Пратчеттом. Сериал должен выйти уже в 2019 году.

Напомним, ранее Гейман сотрудничал с компанией FremantleMedia, которая выпустила сериал по мотивам самого известного его произведения "Американские боги".

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Сергей Сурепин
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