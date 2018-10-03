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Регион
Опубликовано 3 октября 2018, 10:00

Эмма Стоун рассказала о борьбе с паническими атаками

Фото &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото © Evan Agostini/Invision/AP

По словам актрисы, ей удалось справиться с трудностями в личной жизни только благодаря лечению.

Популярная американская актриса Эмма Стоун рассказала о том, что она страдает паническими атаками. Стоун заявила, что первый приступ произошёл, когда ей было 7 лет. Об этом сообщает СNN.

Это была паника, но я этого, разумеется, не знала. И это продолжалось следующие два года.

Эмма Стоун

Актриса рассказала, что ей помогло лечение. Однако иногда у Стоун всё ещё случаются панические атаки.

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Сергей Сурепин
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