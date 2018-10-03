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Опубликовано 3 октября 2018, 10:20

Фанатов Леди Гаги обвинили в распространении негативных обзоров на "Венома"

Кадр фильма&nbsp;"Звезда родилась"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звезда родилась"/ © Кинопоиск

По словам журналистов, это связано с тем, что одновременно с боевиком выходит фильм с участием певицы.

Лента "Веном" выходит на экраны уже 4 октября. На фоне этого в социальных сетях началась странная активность, связанная с занижением оценок ленте — говорят, на рейтинг влияют фанатичные поклонники Леди Гаги. Об этом пишет Buzzfeed.

Критику "Венома" связывают с Гагой по той причине, что на этой неделе выходит фильм с участием певицы — "Звезда родилась". Таким образом, Веном и Гага теперь будут сражаться за кассовые сборы в ближайшие выходные.

В качестве доказательства, что негативные отзывы распространяют фанаты Гаги, журналисты привели скриншоты. На них видно, что фанаты певицы активно критикуют "Венома". Также один из источников Buzzfeed подтвердил, что в этой акции участвуют боты.

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Сергей Сурепин
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