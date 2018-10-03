Фанатов Леди Гаги обвинили в распространении негативных обзоров на "Венома"

По словам журналистов, это связано с тем, что одновременно с боевиком выходит фильм с участием певицы.

Лента "Веном" выходит на экраны уже 4 октября. На фоне этого в социальных сетях началась странная активность, связанная с занижением оценок ленте — говорят, на рейтинг влияют фанатичные поклонники Леди Гаги. Об этом пишет Buzzfeed.

Критику "Венома" связывают с Гагой по той причине, что на этой неделе выходит фильм с участием певицы — "Звезда родилась". Таким образом, Веном и Гага теперь будут сражаться за кассовые сборы в ближайшие выходные.