Путин внёс в Госдуму проект о частичной декриминализации статьи об экстремизме

Частичное смягчение наказание возможно только для тех, чьи поступки не несут угрозу для основ конституционного строя и безопасности страны.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект, согласно которому предлагается частично смягчить статью Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Информация об этом следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

— Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 282, является обоснованным, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что речь идёт только о тех случаях, которые были совершены один раз и не представляют серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности страны. В этом случае виновных предлагается привлекать к административной ответственности.