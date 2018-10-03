Путин предложил расширить полномочия детских омбудсменов

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, которые предлагают расширить полномочия детских омбудсменов в регионах страны. Отмечается, что уполномоченным могут предоставить право обращаться в суд с иском об отмене решений властей, если нарушаются права и интересы детей.

— Законопроект направлен на дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребёнка не только на федеральном уровне, но и в субъектах РФ, — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы.