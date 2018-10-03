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Регион
Опубликовано 3 октября 2018, 11:06

Путин предложил расширить полномочия детских омбудсменов

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, которые предлагают расширить полномочия детских омбудсменов в регионах страны. Отмечается, что уполномоченным могут предоставить право обращаться в суд с иском об отмене решений властей, если нарушаются права и интересы детей.

— Законопроект направлен на дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребёнка не только на федеральном уровне, но и в субъектах РФ, — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы.

Отмечается, что институт омбудсменов является дополнительной гарантией того, что будет обеспечена защита прав и интересов детей.

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Янковская Ольга
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