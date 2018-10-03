Призвали учить матчасть. В ГД оценили заявление Киева о "невидимых" бронекатерах
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Там также отметили, что в настоящее время в мире не существует превосходящих образцов техники, которые Россия не могла бы обнаружить.
Киеву стоит выучить характеристики вооружения, которые имеются на службе у Украины. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал заместитель председателя Комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявления Киева о "невидимых" для российского флота бронекатерах.
— Безусловно, эти заявления не соответствуют действительности. Сегодня средства, которые находятся на вооружении у Российской Федерации, — это как раз те средства, которые оснащены современнейшими техническими образцами, которые позволяют выявлять противника, создавать соответствующие помехи радиоэлектронной борьбы, — сказал он.
Он добавил, что в настоящее время в мире не существует превосходящих образцов техники, которые Россия не могла бы обнаружить.
Ранее командир украинского корабля "Кременчуг" Александр Регула заявил, что судно сопровождало переход кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море и при этом оставалось "невидимым" для российских погранслужб из-за "спецгеометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски".