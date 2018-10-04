Священник перед смертью нашёл в Библии дату апокалипсиса и раскрыл роль России

Доктор Кентон Бешор умер ещё в 2016 году, но его записи стали доступны широкому кругу читателей только сейчас. Будучи не только исследователем, но и действующим пастором, Бешор всю жизнь посвятил изучению Библии. В конце жизни он говорил самым близким людям, что знает точную дату апокалипсиса.

Доктор Кентон Бешор умер ещё в 2016 году, а до этого был президентом Всемирного библейского общества

По словам священнослужителя, первый этап конца света наступит в 2021 году и завершится пришествием Иисуса Христа в 2028 году. К такому выводу Бешор пришёл, когда нашёл в тексте предсказание двух мировых войн и создание Израиля.