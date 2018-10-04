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Регион
Опубликовано 4 октября 2018, 10:34

Священник перед смертью нашёл в Библии дату апокалипсиса и раскрыл роль России

Пастор, который занимался расшифровкой тайных смыслов Евангелия, был президентом Всемирного библейского общества, и, судя по его изысканиям, первый этап надвигающегося конца света начнётся уже в 2021 году.

Доктор Кентон Бешор умер ещё в 2016 году, но его записи стали доступны широкому кругу читателей только сейчас. Будучи не только исследователем, но и действующим пастором, Бешор всю жизнь посвятил изучению Библии. В конце жизни он говорил самым близким людям, что знает точную дату апокалипсиса.

Доктор Кентон Бешор умер ещё в 2016 году, а до этого был президентом Всемирного библейского общества

Доктор Кентон Бешор умер ещё в 2016 году, а до этого был президентом Всемирного библейского общества

По словам священнослужителя, первый этап конца света наступит в 2021 году и завершится пришествием Иисуса Христа в 2028 году. К такому выводу Бешор пришёл, когда нашёл в тексте предсказание двух мировых войн и создание Израиля.

Судя по записям покойного, в Евангелии перечислено 7 признаков наступающего апокалипсиса, 5 из которых мы уже видели. Более того — в тексте, по мнению Бешора, есть ещё 15 подсказок, которые подтвердятся в ближайшее время. Если верить данным пастора, всё начнётся с войны между Израилем и Ираном, а подключение к конфликту России, по утверждению Бешора, станет "вспышкой апокалипсиса".

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Семен Хафизов
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