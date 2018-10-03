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Опубликовано 3 октября 2018, 09:59

Вышел новый трейлер мультфильма о чернокожем Человеке-пауке

Скриншот видео: &copy;&nbsp;youtube.com/ SonyPicturesRU

Скриншот видео: © youtube.com/ SonyPicturesRU

Второе видео полнометражной ленты "Человек-паук: Через вселенные" вышло на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Студия опубликовала локализованный трейлер. Новая работа выглядит перспективно, а возрастной рейтинг 6+ не портит атмосферу.

По словам авторов ленты, новая полнометражка — абсолютно новый взгляд на вселенную Человека-паука. Проектом занимаются сценаристы и продюсеры Фил Лорд и Крис Миллер ("Лего. Фильм", "Мачо и ботан"). Главный герой — Майлз Моралес, чернокожий школьник, сын полицейского, которому Питер Паркер выступает наставником.

В российском прокате мультфильм появится с 13 декабря.

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Сергей Сурепин
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