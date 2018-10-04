"Бойцовский клуб" получит продолжение

Чак Паланик рассказал, что он приготовил новый виток истории — и снова в виде комикса.

Издательство Dark Horse выпустит комикс "Бойцовский клуб — 3". Сценарист — автор оригинального романа Чак Паланик.

Он же писал сиквел "Бойцовского клуба", который вышел в 2015 году. Художником выступит Кэмерон Стюарт. Сюжет будет построен вокруг сына главного героя.

В третьей части рассказчик возьмёт себе имя Бальтазар. В центре сюжета — новая беременность Марлы. Бальтазару нужно будет объединиться с Тайлером Дерденом, чтобы помешать группе идейных людей, желающих "улучшить" человечество, но делающих это неправильно.