Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2018, 22:30

"Бойцовский клуб" получит продолжение

Фото: &copy; Dark Horse Comics

Фото: © Dark Horse Comics

Чак Паланик рассказал, что он приготовил новый виток истории — и снова в виде комикса.

Издательство Dark Horse выпустит комикс "Бойцовский клуб — 3". Сценарист — автор оригинального романа Чак Паланик.

Он же писал сиквел "Бойцовского клуба", который вышел в 2015 году. Художником выступит Кэмерон Стюарт. Сюжет будет построен вокруг сына главного героя.

В третьей части рассказчик возьмёт себе имя Бальтазар. В центре сюжета — новая беременность Марлы. Бальтазару нужно будет объединиться с Тайлером Дерденом, чтобы помешать группе идейных людей, желающих "улучшить" человечество, но делающих это неправильно.

Всего будет 12 выпусков. Первый выйдет 30 января 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • книги
  • США
  • В мире
  • бойцовскийклуб
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar