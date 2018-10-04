Студент издевается над научными журналами и пишет в них про "Рика и Морти"

В частности, фармаколог создаёт статьи про борьбу с галактическими паразитами из мультсериала.

Этой осенью аспирант университета в Хайдарабаде (Индия) Фарук Али Хан опубликовал в трёх журналах статью под названием "Новейшие способы борьбы с межгалактическими паразитами и их передаваемостью в Зигирионской симуляции". Статья чуть менее чем наполовину состоит из отсылок к мультсериалу "Рик и Морти", который вышел на канале Adult Swim в 2013 году.

В статье описано, как можно использовать "магнитно-радиационную терапию (МОРТИ)" для того, чтобы бороться с межгалактическими паразитами. При этом данные паразиты "вызывают в популяции эффект Кроненберга", который "особенно распространён среди населения Ваканды".