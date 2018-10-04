Студент издевается над научными журналами и пишет в них про "Рика и Морти"
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В частности, фармаколог создаёт статьи про борьбу с галактическими паразитами из мультсериала.
Этой осенью аспирант университета в Хайдарабаде (Индия) Фарук Али Хан опубликовал в трёх журналах статью под названием "Новейшие способы борьбы с межгалактическими паразитами и их передаваемостью в Зигирионской симуляции". Статья чуть менее чем наполовину состоит из отсылок к мультсериалу "Рик и Морти", который вышел на канале Adult Swim в 2013 году.
В статье описано, как можно использовать "магнитно-радиационную терапию (МОРТИ)" для того, чтобы бороться с межгалактическими паразитами. При этом данные паразиты "вызывают в популяции эффект Кроненберга", который "особенно распространён среди населения Ваканды".
Статью опубликовали 3 издания: ARC Journal of Pharmaceutical Sciences, IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences и Clinical Biotechnology and Microbiology. По сути, действия студента — это издёвка над "мусорными" академическими журналами, публикующими все статьи подряд, что недобросовестные исследователи используют для того, чтобы создать видимость научной работы.