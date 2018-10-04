Актриса сериала "Клон" сфотографировалась голой для благотворительности
Фото: © AP Photo / Silvia Izquierdo
Джованна Антонелли опубликовала соответствующую фотографию на персональной инстаграм-странице.
На снимке тело бразильской актрисы покрыто розовой краской и блёстками. Акция стала частью кампании "Сила розового" — она направлена на борьбу с раком.
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Nós precisamos de tão pouco para ajudar o outro. Tão pouco! Sempre acreditei nisso e como quase tudo na minha vida, segui minha intuição e fui em busca de fazer a minha parte. Assim nasceu o #PinkPower. Uma onda de amor, que une pessoas em torno de uma grande causa. Abrindo o Outubro Rosa, pensamos em mobilizar alguns dos meus parceiros e lançamos coleções exclusivas #PinkPower com esmaltes, óculos e camisetas. Pra quê? Para que a grana da venda desses produtos seja revertida para ajudar na pesquisa e no tratamento do câncer. Obrigada à @lojasleader e @speciallita por estarem ao meu lado. É hora de ser rosa, de ser pink, de ser #PinkPower.
По словам актрисы, она выпустила коллекцию футболок и кружек. Деньги от продажи товаров пойдут на исследования в области онкологии.
Нужно так мало, чтобы помогать друг другу. Так мало! Я всегда в это верила и, как и во всём в моей жизни, доверилась своей интуиции, чтобы понять, как именно я смогу поучаствовать
Джованна Антонелли
Напомним, Джованна Антонелли известна по ролям в сериалах "Тропиканка", "Власть желания", "Семейные узы", "Клон" и "Георгий Победоносец".