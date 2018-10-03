Путин поздравил с профессиональным праздником финалистов конкурса "Учитель года"

Глава государства поблагодарил педагогов за их важную и благородную миссию – воспитание нового поколения россиян.

Президент Владимир Путин встретился с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года — 2018" и поздравил их с профессиональным праздником, который будет отмечаться 5 октября.

— Хоть и суконным языком плаката, но поздравляю вас в лице всех преподавателей нашей страны с Днём учителя, — обратился к финалистам глава государства.

По словам Путина, педагогика — профессия важная и благородная, призванная воспитывать молодых специалистов, которые нужны нашей стране. Причём именно воспитательная функция, по мнению президента, лежит на плечах каждого педагога, какой бы предмет он не вел.

— Всегда самый лучший способ воспитания, мы с вами знаем, личный пример, поэтому это такой личный вызов для каждого, — добавил российский лидер.

Как уже сообщал Лайф, в 2018 году обладателями малых "Хрустальных пеликанов" стали учитель обществознания и права из Чечни Алихан Динаев, учитель информатики и ИКТ и технологии из Москвы Игнат Игнатов, учитель истории, обществознания и права из Псковской области Илья Казанцев, учитель истории и обществознания из Подмосковья Григорий Назаров и учитель химии из Брянской области Юрий Клюев.