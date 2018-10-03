Неймар оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов — видео

Неймар дважды идеально исполнил штрафные и ещё один раз откликнулся на передачу с фланга от Мбаппе. Именно лидер парижан положил начало разгрому, забил два гола на 20-й и на 22-й минутах.

Перед матчем именно в адрес Неймара слали свои главные проклятья сербские фанаты, посвятившие ему отдельную песню. Сегодня он по привычке не раз падал и просил у судьи наказаний для соперников, но это скорее помогло одержать убедительную победу над клубом, который последний раз играл в главном еврокубке в 1991 году и тогда стал его обладателем.