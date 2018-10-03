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Опубликовано 3 октября 2018, 19:29

Неймар оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов — видео

Фото: &copy; UEFA

Фото: © UEFA

Бразилец стал главным творцом крупной победы ПСЖ над "Црвеной Звездой" во втором туре группы С — 6:1.

Неймар дважды идеально исполнил штрафные и ещё один раз откликнулся на передачу с фланга от Мбаппе. Именно лидер парижан положил начало разгрому, забил два гола на 20-й и на 22-й минутах.

Перед матчем именно в адрес Неймара слали свои главные проклятья сербские фанаты, посвятившие ему отдельную песню. Сегодня он по привычке не раз падал и просил у судьи наказаний для соперников, но это скорее помогло одержать убедительную победу над клубом, который последний раз играл в главном еврокубке в 1991 году и тогда стал его обладателем.

Также в группе с французами и сербами играют "Наполи" и "Ливерпуль".

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур

ПСЖ — "Црвена Звезда" — 6:1 (4:0)

Голы: Неймар, 20 (1:0), 22 (2:0), Кавани, 37 (3:0). Ди Мария, 42 (4:0). Мбаппе, 70 (5:0). Марин, 74 (5:1). Неймар, 81 (6:1).

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Дмитрий Кузнецов
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