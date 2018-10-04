В Windows 10 теперь можно использовать приложения с Android
Фото: © Flickr/Robert Scoble
Американская корпорация показала одно из самых крупных обновлений операционной системы.
Компания Microsoft анонсировала интеграцию операционной системы Windows 10 с Android-гаджетами. Теперь на этой ОС можно будет запускать и использовать любые приложения, которые изначально создавались для Android.
Новая возможность появилась в обновлении Windows 10 October 2018. Оно уже доступно для всех пользователей.
Android-приложения отображаются на рабочем столе Windows с помощью новой программы Your Phone. Благодаря этому, просто перетягивая файлы, можно быстро перекидывать документы с одного устройства на другое, а также мгновенно открывать сайты из мобильного браузера на своём ПК.