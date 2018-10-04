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Опубликовано 4 октября 2018, 01:10

В Windows 10 теперь можно использовать приложения с Android

Фото: &copy; Flickr/Robert Scoble

Фото: © Flickr/Robert Scoble

Американская корпорация показала одно из самых крупных обновлений операционной системы.

Компания Microsoft анонсировала интеграцию операционной системы Windows 10 с Android-гаджетами. Теперь на этой ОС можно будет запускать и использовать любые приложения, которые изначально создавались для Android.

Новая возможность появилась в обновлении Windows 10 October 2018. Оно уже доступно для всех пользователей.

Android-приложения отображаются на рабочем столе Windows с помощью новой программы Your Phone. Благодаря этому, просто перетягивая файлы, можно быстро перекидывать документы с одного устройства на другое, а также мгновенно открывать сайты из мобильного браузера на своём ПК.

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Сергей Сурепин
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