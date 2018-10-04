Razer показала самый быстрый роутер для геймеров

Новое устройство рассчитано на снижение задержек до минимума при беспроводном подключении.

Компания Razer показала роутер для геймеров. Гаджет получил название Sila. Новинка позволит нажатием одной кнопки освободить часть полосы пропускания. Также роутер определит приоритет онлайновых многопользовательских игр.

Таким образом, это позволит разделить канал. Благодаря роутеру подключённые к одной сети устройства не будут мешать друг другу.