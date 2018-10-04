Razer показала самый быстрый роутер для геймеров
Фото: © Flickr/Zhank Zhank
Новое устройство рассчитано на снижение задержек до минимума при беспроводном подключении.
Компания Razer показала роутер для геймеров. Гаджет получил название Sila. Новинка позволит нажатием одной кнопки освободить часть полосы пропускания. Также роутер определит приоритет онлайновых многопользовательских игр.
Таким образом, это позволит разделить канал. Благодаря роутеру подключённые к одной сети устройства не будут мешать друг другу.
Новый гаджет поддерживает режим репитера, тем самым позволяя двум-трём устройствам Razer Sila покрыть большую площадь. За передачу сигнала отвечают девять внутренних антенн, работающих с диапазонами 2,4 и 5 ГГц. Также гаджет поддерживает мобильное приложение на iOS или Android. Стоить устройство будет 250 долларов.