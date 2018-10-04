Facebook грозит штраф в несколько миллиардов долларов из-за хакерской атаки

Это произойдёт в том случае, если окажется, что компания нарушила Общий регламент по защите данных.

"Фейсбук" могут оштрафовать на 1,62 миллиарда долларов из-за хакерской атаки. В результате последней взломано порядка 50 миллионов аккаунтов пользователей соцсети.

В частности, правительство Европейского союза попросило "Фейсбук" подробно рассказать об уязвимости, затронувшей данные пользователей. Компании грозит штраф, но только в том случае, если выяснится, что она нарушила Общий регламент по защите данных, который был недавно принят.