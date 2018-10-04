Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября 2018, 00:05

Facebook грозит штраф в несколько миллиардов долларов из-за хакерской атаки

Фото: &copy; Flickr/Book Catalog

Фото: © Flickr/Book Catalog

Это произойдёт в том случае, если окажется, что компания нарушила Общий регламент по защите данных.

"Фейсбук" могут оштрафовать на 1,62 миллиарда долларов из-за хакерской атаки. В результате последней взломано порядка 50 миллионов аккаунтов пользователей соцсети.

В частности, правительство Европейского союза попросило "Фейсбук" подробно рассказать об уязвимости, затронувшей данные пользователей. Компании грозит штраф, но только в том случае, если выяснится, что она нарушила Общий регламент по защите данных, который был недавно принят.

Комиссия направила в "Фейсбук" запрос на более подробную информацию о природе и объёме утечки, в том числе о том, каких именно жителей ЕС это могло задеть. Представители соцсети заявили, что предоставят всю необходимую информацию комиссии по защите данных.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Facebook
  • Игры
  • Хакеры
  • США
  • В мире
  • ЕС
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar