Facebook грозит штраф в несколько миллиардов долларов из-за хакерской атаки
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Это произойдёт в том случае, если окажется, что компания нарушила Общий регламент по защите данных.
"Фейсбук" могут оштрафовать на 1,62 миллиарда долларов из-за хакерской атаки. В результате последней взломано порядка 50 миллионов аккаунтов пользователей соцсети.
В частности, правительство Европейского союза попросило "Фейсбук" подробно рассказать об уязвимости, затронувшей данные пользователей. Компании грозит штраф, но только в том случае, если выяснится, что она нарушила Общий регламент по защите данных, который был недавно принят.
Комиссия направила в "Фейсбук" запрос на более подробную информацию о природе и объёме утечки, в том числе о том, каких именно жителей ЕС это могло задеть. Представители соцсети заявили, что предоставят всю необходимую информацию комиссии по защите данных.