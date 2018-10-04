Google открыла новую зону для регистрации домена

Компания Google анонсировала новый домен верхнего уровня — .page. Сейчас он доступен для регистрации через Early Access Program — для этого придётся произвести дополнительную плату.

По словам Google, новый домен — возможность для каждого построить своё присутствие онлайн. В компании добавили, что этот домен подойдёт для тех, кто хочет вести свой блог, развивать интернет-бизнес, либо продвигать свой проект в Сети. Представители Google отметили, что домены .page надёжны и безопасны. Они поддерживают SSL-сертификат, который обеспечивает безопасные подключения к домену и помогает защитить страницы от вирусов и программ-шпионов.