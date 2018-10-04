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Регион
Опубликовано 4 октября 2018, 07:10

Google открыла новую зону для регистрации домена

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

В настоящий момент он доступен для регистрации через Early Access Program за дополнительную плату.

Компания Google анонсировала новый домен верхнего уровня — .page. Сейчас он доступен для регистрации через Early Access Program — для этого придётся произвести дополнительную плату.

По словам Google, новый домен — возможность для каждого построить своё присутствие онлайн. В компании добавили, что этот домен подойдёт для тех, кто хочет вести свой блог, развивать интернет-бизнес, либо продвигать свой проект в Сети. Представители Google отметили, что домены .page надёжны и безопасны. Они поддерживают SSL-сертификат, который обеспечивает безопасные подключения к домену и помогает защитить страницы от вирусов и программ-шпионов.

Стандартная регистрация откроется 9 октября.

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Сергей Сурепин
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