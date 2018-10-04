Мифы и правда о первом советском спутнике

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Миф № 1

Фото © Wikimedia Commons

Очень многие жители разных стран по всему миру видели советский спутник в небе после запуска.

Увы, но это самый настоящий миф. Первый спутник, несмотря на отражающую поверхность своего корпуса, был слишком мал, чтобы разглядеть его с земли без специального оборудования. Но как же тогда быть с многочисленными свидетельствами людей, выходивших на улицу и видевших яркую точку, летящую по ночному небу. Всё правильно, они видели точку, только это был не спутник, а вторая ступень — центральный блок ракеты, вышедшей следом за спутником на ту же орбиту. Она гораздо больше, и вот её-то, подсвечиваемую солнцем, можно было видеть с Земли.

Миф № 2

Фото © Wikimedia Commons

Спутник летел, как его изображают на картинках, антеннами назад.

Увы, но это всего лишь ставшее популярным изображение спутника. На самом деле, не имея специальных гироскопов для придания устойчивого положения, ПС-1, скорее всего, неконтролируемо вращался. Это, конечно, не так красиво, поэтому на картинках спутник всегда летит антеннами назад. Кстати, главный конструктор Сергей Павлович Королёв понимал, что спутник в космосе закрутит, а потому антенны радиопередающих устройств были разнесены максимально друг от друга.

Миф № 3

Фото © Wikimedia Commons

Ракета-носитель "Спутник", выводившая ПС-1 на орбиту, стала первой ракетой, побывавшей в космосе.

Это не так. ПС-1 действительно стал первым искусственным спутником, запущенным на орбиту Земли. А вот с ракетой всё не так однозначно. Немецкие конструкторы, создатели ракеты "Фау-2", запустили её в 1944 году вертикально вверх. Во время полёта ракета достигла высоты в 188 километров и стала первой побывавшей в космосе и совершившей суборбитальный полёт. Напомним, что в настоящее время началом космоса принято считать пространство от высоты около 100 километров над уровнем моря, где проходит воображаемая Линия Кармана. Всё, что выше неё, — уже космос.

Миф № 4

Фото © Wikimedia Commons

Советский спутник запустили, использовав немецкую ракету "Фау-2". Ну или ракету, созданную на её основе, практически не отличающуюся.

Тоже миф и тоже неправда. Да, действительно США и Советский Союз постарались по максимуму использовать наследие гитлеровской Германии, для чего уже в конце войны были созданы специальные группы, постаравшиеся получить максимальное количество документов и ракет с полигона Пенемюнде. Но ракета Р-7, с помощью которой запускали спутник, уже очень и очень сильно отличалась от "Фау-2". Она намного мощнее, другое топливо, другие двигатели, появилась вторая ступень. Общего между ними, пожалуй, только то, что они летают.

Миф № 5

Фото © Wikimedia Commons

Советский спутник до сих пор летает в космосе, став первым космическим мусором.

Нет, спутник летал в космосе всего 92 дня — до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли, при этом пролетел более шестидесяти миллионов километров. После этого он затормозился о земную атмосферу, вошёл в плотные слои и сгорел. Вторая ступень сошла с орбиты ещё раньше, в начале декабря 1957 года. Первый американский спутник продержался на орбите дольше, запущенный в феврале 1958 года он сгорел лишь в 1970 году. А вот второй американский спутник "Авангард-1", запущенный к космос в марте 1958 года, действительно до сих пор находится на орбите. Он и стал первым космическим мусором.

Миф № 6

Фото © Wikimedia Commons

Советский спутник запустили в атмосфере полной секретности.

И да, и нет. Действительно, в Советском Союзе не было выступлений и ток-шоу о планах запустить спутник. Военные не особенно любят делиться подобной информацией. Но кое-что было известно. Например, в журнале "Радио" ещё в июне 1957 года была опубликована заметка, посвящённая возможному запуску спутника в космос, в которой рассказывалось о том, как принимать сигналы из космоса. Это делалось специально, чтобы в случае удачного запуска получить подтверждение о выходе спутника на орбиту. Более того, в некоторые радиокружки даже завезли новые радиостанции за счёт военных. И это сработало, первые сигналы со спутника многочисленные радиолюбители приняли уже на первом витке.

Миф № 7

В спутнике стояло шпионское оборудование.