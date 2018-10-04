Американцы получили на телефоны "президентскую тревогу"

По словам представителей правительства, это была проверка системы перед возможными происшествиями.

3 октября американцы получили на мобильные телефоны сообщение с надписью "Президентская тревога". Это была проверка системы для оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, в том числе о катастрофах или терактах.

Первую в истории США проверку провело Фeдepaльнoе aгeнтcтво пo упpaвлeнию чpeзвычaйными cитуaциями. В этой системе задействованы крупнейшие операторы сотовой связи.