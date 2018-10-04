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Опубликовано 4 октября 2018, 07:12

Американцы получили на телефоны "президентскую тревогу"

Скриншот видео&nbsp;kevinsyoza

Скриншот видео kevinsyoza

По словам представителей правительства, это была проверка системы перед возможными происшествиями.

3 октября американцы получили на мобильные телефоны сообщение с надписью "Президентская тревога". Это была проверка системы для оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, в том числе о катастрофах или терактах.

Первую в истории США проверку провело Фeдepaльнoе aгeнтcтво пo упpaвлeнию чpeзвычaйными cитуaциями. В этой системе задействованы крупнейшие операторы сотовой связи.

После получения "президентской тревоги" на экранах телефонов появилось сообщение о сохранении спокойствия. В частности, было указано, что это "иcпытaниe cиcтeмы" и "никaкиx дeйcтвий пpeдпpинимaть нe нужнo".

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Сергей Сурепин
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