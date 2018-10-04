Звезда "Стражей Галактики" не посетит Москву

У Майкла Рукера не получится приехать на выставку Comic Con Russia, на которой соберутся поклонники фильма.

Актёр Майкл Рукер (Йонду из "Стражей Галактики") должен был прилететь на Comic Con Russia 2018. По словам организаторов мероприятия, этого не произойдёт.

Стало известно, что Майкл так и не смог вырваться со съёмок в Москву. Организаторы заявили, что деньги, потраченные на автограф-сессию и возможность сделать фото с актёром, будут возвращены.