Facebook обвинили в незаконном сборе данных о детях

Обвинения поступили от представителей Коалиции групп по защите прав детей и потребителей США. В Федеральную торговую комиссию США поступило несколько жалоб, из которых стало известно, что в "Фейсбуке" собирают личные данные несовершеннолетних детей, нарушая правила конфиденциальности.

Истцы считают, что "Фейсбук" собирается делиться данными о детях с третьими лицами. Претензии направлены против использования приложения Messenger Kids, которое предназначено для детей в возрасте 6–12 лет, которым ещё рано создавать аккаунты в социальных сетях. Приложение позволяет детям общаться с другими пользователями и требует, чтобы родители настроили для них учётную запись.