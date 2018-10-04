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Регион
Опубликовано 4 октября 2018, 07:28

Facebook обвинили в незаконном сборе данных о детях

Фото: &copy;&nbsp;pixabay.com

Фото: © pixabay.com

Отмечается, что социальная сеть осуществляла это благодаря специальному приложению Messenger Kids.

Руководство социальной сети "Фейсбук" обвинили в незаконном сборе данных о несовершеннолетних. Делала это компания с помощью мобильного приложения Messenger Kids.

Обвинения поступили от представителей Коалиции групп по защите прав детей и потребителей США. В Федеральную торговую комиссию США поступило несколько жалоб, из которых стало известно, что в "Фейсбуке" собирают личные данные несовершеннолетних детей, нарушая правила конфиденциальности.

Истцы считают, что "Фейсбук" собирается делиться данными о детях с третьими лицами. Претензии направлены против использования приложения Messenger Kids, которое предназначено для детей в возрасте 6–12 лет, которым ещё рано создавать аккаунты в социальных сетях. Приложение позволяет детям общаться с другими пользователями и требует, чтобы родители настроили для них учётную запись.

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Сергей Сурепин
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