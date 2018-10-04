Стандарты Wi-Fi получили понятные названия
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Теперь вместо циферно-буквенного сочетания типы беспроводного подключения будут называться Wi-Fi 6.
Отныне человек, который поверхностно разбирается в видах беспроводных технологий, сможет ещё легче определить новинку этой сферы. Дело в том, что стандарты Wi-Fi получили понятные названия.
Раньше, например, Wi-Fi 6 официально назывался 802.11ax, но его случайно можно было перепутать с 802.11ac, который теперь стал Wi-Fi 5, или с 802.11n, который стал называться Wi-Fi 4. Также стоит заметить, что новый тип наименования не стал обязательным, однако вполне вероятно, что производители беспроводного оборудования не откажутся от его использования.
Предполагается, что для обозначения технических стандартов будут использовать два варианта написания. Сертификация нового Wi-Fi 6 должна начаться с 2019 года. Тогда же будут озвучены подробности.