Отныне человек, который поверхностно разбирается в видах беспроводных технологий, сможет ещё легче определить новинку этой сферы. Дело в том, что стандарты Wi-Fi получили понятные названия.

Раньше, например, Wi-Fi 6 официально назывался 802.11ax, но его случайно можно было перепутать с 802.11ac, который теперь стал Wi-Fi 5, или с 802.11n, который стал называться Wi-Fi 4. Также стоит заметить, что новый тип наименования не стал обязательным, однако вполне вероятно, что производители беспроводного оборудования не откажутся от его использования.