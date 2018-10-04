Новая функция в почте Google привела пользователей в ужас
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Нововведение Smart Compose самостоятельно завершает фразы и предложения в письмах пользователей.
Компания Google запустила новую функцию Smart Compose. Она завершает фразы и предложения пользователей в их электронных письмах. Это обновление напугало пользователей.
Изначально Smart Compose предлагает автоматический набор простых ответов, к примеру, приветствия или благодарности. Пользователи одобрили обновление, назвав его на самом деле полезным, однако некоторые оказались шокированы.
В частности, владельцы почты Google начали спрашивать в соцсетях, почему Gmail пытается завершить их письма. Также были и те, кто назвал Google "жутким предсказателем". Были и те, кто усомнился в системе безопасности, однако в Google пока это не комментируют.