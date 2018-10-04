Новая функция в почте Google привела пользователей в ужас

Изначально Smart Compose предлагает автоматический набор простых ответов, к примеру, приветствия или благодарности. Пользователи одобрили обновление, назвав его на самом деле полезным, однако некоторые оказались шокированы.

В частности, владельцы почты Google начали спрашивать в соцсетях, почему Gmail пытается завершить их письма. Также были и те, кто назвал Google "жутким предсказателем". Были и те, кто усомнился в системе безопасности, однако в Google пока это не комментируют.