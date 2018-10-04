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Регион
Опубликовано 4 октября 2018, 08:26

Apple, Amazon и Google стали самыми дорогими брендами в мире

Фото &copy; AP Photo/Paul Sakuma

Фото © AP Photo/Paul Sakuma

Как стало известно, вместе они в настоящий момент стоят примерно 500 миллиардов долларов.

Агентство Interbrand опубликовало новую редакцию своего рейтинга самых дорогих брендов мира. Рейтинг, как и в прошлые годы, возглавил бренд Apple. В 2018 году его оценка превысила 200 миллиардов долларов.

Далее идёт Amazon. Эту компанию оценили в 155 миллиардов. Следом зафиксировался Google — 101 миллиард долларов. В первой десятке самых дорогих брендов шесть — это бренды технологических компаний.

Более половины брендов рейтинга принадлежат к пяти основным категориям: технологии, автомобилестроение, FMCG, финансовые сервисы и товары для роскоши. Замыкает десятку McDonald’s — бренд оценили в 43 миллиарда долларов.

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Сергей Сурепин
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