Apple, Amazon и Google стали самыми дорогими брендами в мире
Фото © AP Photo/Paul Sakuma
Как стало известно, вместе они в настоящий момент стоят примерно 500 миллиардов долларов.
Агентство Interbrand опубликовало новую редакцию своего рейтинга самых дорогих брендов мира. Рейтинг, как и в прошлые годы, возглавил бренд Apple. В 2018 году его оценка превысила 200 миллиардов долларов.
Далее идёт Amazon. Эту компанию оценили в 155 миллиардов. Следом зафиксировался Google — 101 миллиард долларов. В первой десятке самых дорогих брендов шесть — это бренды технологических компаний.
Более половины брендов рейтинга принадлежат к пяти основным категориям: технологии, автомобилестроение, FMCG, финансовые сервисы и товары для роскоши. Замыкает десятку McDonald’s — бренд оценили в 43 миллиарда долларов.