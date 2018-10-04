В мире из-за селфи погибло более 250 человек

Чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновениями, а также разбиваются, упав с высоты.

За последние 6 лет из-за селфи в мире погибло более 250 человек. Об этом сообщили индийские исследователи, пишет Washington Post.

Учёные из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года. Они обнаружили 259 селфи с летальным исходом. По словам учёных, чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом — например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, — а также разбиваются, упав с высоты.