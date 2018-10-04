Учёные опровергли миф о полезности вина

К такому выводу пришли сотрудники американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

По мнению учёных, употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трёх раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов. Об этом сообщает MedicalXpress.

Учёные проанализировали данные, полученные в нескольких исследованиях с участием более 400 тысяч человек в возрасте 18–85 лет. Специалисты установили, что, хотя употребление небольших доз алкоголя немного уменьшало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оно способствовало возникновению рака, — это увеличивало вероятность преждевременной смерти.