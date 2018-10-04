Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября 2018, 09:44

Учёные опровергли миф о полезности вина

Фото: &copy; pexels.com

Фото: © pexels.com

К такому выводу пришли сотрудники американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

По мнению учёных, употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трёх раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов. Об этом сообщает MedicalXpress.

Учёные проанализировали данные, полученные в нескольких исследованиях с участием более 400 тысяч человек в возрасте 18–85 лет. Специалисты установили, что, хотя употребление небольших доз алкоголя немного уменьшало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оно способствовало возникновению рака, — это увеличивало вероятность преждевременной смерти.

По словам учёных, результаты указывают на то, что спиртные напитки в любом количестве являются вредными. Также стало известно, что увеличение смертности больше касается пожилых людей в возрасте 75 лет, чем 25-летних, однако в последнем случае риск также высок.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Наука и технологии
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar