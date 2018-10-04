В России появился новый внедорожник Lexus

Автомобиль в настоящий момент доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

В России стартовали продажи новой специальной версии флагманского внедорожника Lexus LX Black Vision. Об этом сообщили представители компании.

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Автомобиль доступен в двух вариантах: с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновые версии обозначены чёрными рейлингами на крыше, а дизельные оборудовали 21-дюймовыми чёрными коваными колёсными дисками.