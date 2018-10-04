В России появился новый внедорожник Lexus
Фото: © Lexus
Автомобиль в настоящий момент доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.
В России стартовали продажи новой специальной версии флагманского внедорожника Lexus LX Black Vision. Об этом сообщили представители компании.
Фото: © Lexus
Автомобиль доступен в двух вариантах: с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновые версии обозначены чёрными рейлингами на крыше, а дизельные оборудовали 21-дюймовыми чёрными коваными колёсными дисками.
Всего есть два цвета кузова: "Искрящийся белый специальный металлик" и "Чёрный металлик". Новое авто стоит от 6 981 000 до 7 159 000 рублей.