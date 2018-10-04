Появились фотографии "выжившего" Тупака
Фото © Instagram/sugejknight
Шуг Найт — младший, сын хип-хоп-продюсера Шуга Найта, опубликовал доказательства того, что рэпер может быть жив.
Найт-младший опубликовал в социальной сети несколько постов, в которых заявил, что рэпер избежал смерти. Он также опубликовал фотографии "постаревшего" Тупака Шакура, на которых он запечатлён с артистами 50 Cent и Бейонсе.
По словам Найта, Тупак никогда не покидал фанатов. Также Найт приложил скриншот переписки с неизвестным, в которой тот утверждает, что "Найт сказал слишком много" и настало "время уйти".
Вместе с этим Найт рассказал, что в настоящий момент Тупак проживает в Малайзии, а не на Кубе, как ранее заявил Майкл Найс, телохранитель рэпера. По словам Найса, ранее была организована целая операция по подмене тел и вывозу исполнителя, в которой участвовал Фидель Кастро.