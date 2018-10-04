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Регион
Опубликовано 4 октября 2018, 12:03

Канье Уэст залез на стол и с матом попросил оставить Илона Маска в покое

Фото &copy; Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото © Brent N. Clarke/Invision/AP

Звезда американского рэпа и по совместительству супруг Ким Кардашьян необычным способом заступился за основателя компании Tesla.

Инцидент произошёл в американском Детройте. Канье высказался в частном заведении с уклоном на художественное образование — Колледже творческих исследований.

Во время встречи со студентами рэпер залез на стол и начать защищать Маска. По словам Канье, ему плевать, "кто там у него в доме". Рэпер попросил оставить Маска в покое.

Слова Уэста имеют отношение к недавним событиям вокруг Илона Маска. В частности, недавно Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила миллиардера в мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение.

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Сергей Сурепин
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