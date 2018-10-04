Канье Уэст залез на стол и с матом попросил оставить Илона Маска в покое
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Звезда американского рэпа и по совместительству супруг Ким Кардашьян необычным способом заступился за основателя компании Tesla.
Инцидент произошёл в американском Детройте. Канье высказался в частном заведении с уклоном на художественное образование — Колледже творческих исследований.
Во время встречи со студентами рэпер залез на стол и начать защищать Маска. По словам Канье, ему плевать, "кто там у него в доме". Рэпер попросил оставить Маска в покое.
Слова Уэста имеют отношение к недавним событиям вокруг Илона Маска. В частности, недавно Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила миллиардера в мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение.