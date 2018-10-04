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Регион
Опубликовано 4 октября 2018, 12:16

Стало известно, почему рэпер Face отменил тур по России

Фото &copy; Instagram/facepublicenemy

Фото © Instagram/facepublicenemy

По словам музыканта, фанаты ещё смогут посетить его концерты, но только не в этом году.

На сайте популярного российского блогера Ильи Варламов появилась информация, почему рэпер Face отменил концертный тур. Оказалось, что это произошло из-за низких продаж билетов.

Информацию об этом блогеру предоставил источник из близкого окружения артиста (имя не сообщается). Также он подчёркивает, что это не связано с содержанием альбома "Пути неисповедимы" — власти тут никак не замешаны.

Напомним, об отмене концертного тура стало известно 3 октября. Всем купившим билеты будут возвращены деньги.

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Сергей Сурепин
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