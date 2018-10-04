Стало известно, почему рэпер Face отменил тур по России
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По словам музыканта, фанаты ещё смогут посетить его концерты, но только не в этом году.
На сайте популярного российского блогера Ильи Варламов появилась информация, почему рэпер Face отменил концертный тур. Оказалось, что это произошло из-за низких продаж билетов.
Информацию об этом блогеру предоставил источник из близкого окружения артиста (имя не сообщается). Также он подчёркивает, что это не связано с содержанием альбома "Пути неисповедимы" — власти тут никак не замешаны.
Напомним, об отмене концертного тура стало известно 3 октября. Всем купившим билеты будут возвращены деньги.